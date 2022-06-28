Прокуратура потребовала избавиться от свалок на Шафировском проспекте

В результате обращения председателя МОО «Зеленый Фронт» в природоохранную прокуратуру Санкт-Петербурга была проведена проверка, которая установила, что на Шафировском проспекте, дом 16 располагается несанкционированная свалка отходов.

Как сообщается в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга, незаконная свалка находится на нескольких земельных участках, владельцами которых являются физическое лицо и ООО «Трактородеталь Групп».

В ходе проверки сотрудники природоохранной прокуратуры внесли постановление, которое было оформлено в адрес генерального директора коммерческой организации. Данное представление после рассмотрения было удовлетворено. Помимо этого, была уничтожена некоторая зона свалки отходов.

Также природоохранная прокуратура предъявила в Выборгский районный суд иск, согласно которому незаконную свалку на Шафировском проспекте необходимо полностью уничтожить.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Обводном канале местные жители обнаружили несколько несанкционированных свалок.





