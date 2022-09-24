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В Петербурге за два года уберут 13 свалок в Выборгском районе

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© Фото: pxhere

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В Выборгском районе Петербурга на сегодняшний день было зафиксирована 20 незаконных свалок. В ближайшие пару лет планируется ликвидировать часть из них.

Как сообщил телеканал “Санкт-Петербург”, глава администрации района Виктор Полунин рассказал, что в этом году уберут четыре свалки, а оставшиеся девять — в 2023 году. Ликвидация несанкционированных свалок ложится на городской бюджет. В этом году районным администрациям под эти цели выделили 1,3 миллиарда рублей в рамках программы «Благоустройство и охрана окружающей среды».

В текущем году в Выборгском районе убрали незаконные свалки на Вокзальном шоссе возле домов 63-65 по улице Шишкина, на Ленинградской улице и возле Шуваловского парка.

В следующем году такая же участь постигнет свалки на проспекте Энгельса, на Донецкой улице, на участке проспекта Культуры от 8-го Верхнего до 1-го Верхнего переулков, на Суздальском проспекте, Кооперативной улице, Заречной улице и в 3-м Верхнем переулке.

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