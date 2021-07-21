Из-за аномальной жары в водоемах Петербурга образовались сине-зеленые водоросли

Погода в Санкт-Петербурге продолжает бить температурные рекорды. На этот раз, из-за аномальной жары пострадали водоемы и реки Северной столицы. На их поверхности обнаружили сине-зеленые водоросли.

Заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Елена Таргоний на пресс-конференции сообщила, что в связи с погодными условиями власти города ежедневно проверяют реки и водоемы на их состояние и чистоту. В ходе одного из рейдов и были замечены несвойственные для города водоросли.

В ведомстве отметили, что эти водные растения могут негативно сказаться на экологии водоемов, так как во время цветения увеличиваются риски замора рыбы на фоне снижения уровня кислорода.

Из-за продолжающейся аномальной жары в Петербурге, Нева нагрелась на 5 градусов, а Ижора — на 10.