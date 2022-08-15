Эколог рассказала, чем опасно купание в позеленевшем Финском заливе

В разгар жаркой погоды в Финском заливе Петербурга стала появляться “зелень”: залив приобрел болотно-изумрудный тон. Эколог рассказала, почему человеку не стоит купаться в такой воде.

В беседе с “МК в Питере” эколог Юлия Бондарева пояснила, что зеленый цвет поверхности воды в водоеме появляется из-за водорослей. Они создают среду, в которой могут обитать и развиваться патогенные микроорганизмы.

Также эксперт уточнила, что для животных такая вода не является опасной, так как другая система. Например, купающиеся в водоемах собаки часто пьют там воду. Но так как у них сильная кислотная среда в желудке, для них вода не нанесет никакой вред.

Также в Росприроднадзоре рассказывали, что в жару начинается цветение водорослей Microcystis aeruginosa Kützing. Под их воздействием вода становится зелено-синей.