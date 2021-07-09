Роспотребнадзор рассказал петербуржцам о непригодных местах для купания

В связи с аномальной жарой в Санкт-Петербурге многие граждане решают охладиться путем похода на водоемы. Однако в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу сообщили, что не стоит ходить на пруд, где плавают утки и летают чайки. В ведомстве объяснили это тем, что птицы сбрасывают в воду личинки, которые плохо сказываются на здоровье купальщиков, вызывая кожные реакции и аллергический дерматит.

Кроме того, в ведомстве не рекомендуют купаться там, где цветет поверхность озера, а также растет много водорослей около берега.

Также сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что водоемы с сельскохозяйственными угодьями или свалкой также очень опасны для купания. Там можно будет «подцепить» кишечную палочку, сальмонеллу и других возбудителей кишечных инфекционных болезней.