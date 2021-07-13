В тридцатых числах июля в Петербурге наступит похолодание

На своей странице в социальной сети Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в третьей декаде июля в Санкт-Петербурге ожидается похолодание. Специалист посоветовал наслаждаться жарой, пока есть время.

Во вторник, 13 июля, температура воздуха днем составит примерно +32 градуса, а в Ленинградской области столбик термометра может подняться до +33. Дождей в городе не было уже 15 дней.

Также стоит отметить, что сегодня, в среду и четверг осадков не ожидается. Однако кратковременные дожди могут появиться в пятницу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Северная столица установила за это лето уже седьмой температурный рекорд. Так, 11 июля, температура воздуха достигла отметки в +33,7 градусов.