В первый день года в Петербурге прекратится снег и может выглянуть солнце

В субботу, 1 января, погоду в Петербурге будет определять гребень холодного антициклона. Как пояснил специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погода будет облачной с прояснениями. Небольшой снег возможен только в восточной части Ленинградской области.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, то есть будет около нормы. На дорогах возможна гололедица.

В течение дня в Петербурге похолодает. Температура воздуха понизится до -4 градусов. В Ленинградской области будет еще прохладнее — до -6. Картину дополнит северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 9 метров в секунду.