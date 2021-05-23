Вход в ЦПКиО в воскресенье станет бесплатным

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 23 мая, вход в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Кирова будет бесплатным. Данное решение руководство приняло в связи с дождливой погодой.

«Друзья, сегодня Петербург захватили дожди. Вход в парк и на фестиваль свободный», — сообщили в пресс-службе парка.

Также сообщается, что предполагаемый Фестиваль тюльпанов пройдет в пространстве Эстрадного театра. В пресс-службе Комитета по благоустройству ранее сообщали, что цветы были посажены в первой половине прошлого года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Летний сад выпустили семейную пару лебедей-шипунов. Птиц зовут Елисей и Любава.