Ежегодный фестиваль тюльпанов стартовал на Елагином острове

Долгожданный фестиваль тюльпанов открылся в ЦПКиО имени Кирова. Жители и гости города могут посмотреть на тюльпаны ранних сортов.

Горожане уже публикуют в социальных сетях фотографии, которые сделаны в первый день фестиваля. По словам пользователей, пока что распустившихся тюльпанов не очень много. Любители цветов надеются, что их активному цветению поспособствует теплая погода, которая установится в начале следующей недели.

В группе ЦПКиО в соцсети "ВКонтакте" отмечается, что в дополнительные дни фестиваля 28 и 29 мая ожидается полное цветение. Пока что можно полюбоваться на нарциссы и гиацинты, которые также распустились в цветниках. К началу праздника, как правило, они уже заканчивают свой цикл цветения.