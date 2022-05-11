Фестиваль тюльпанов в Петербурге перенесли из-за холодов

На Елагином острове отменилось открытие Х Фестиваля тюльпанов 14 мая. Посмотреть на цветы можно будет в следующие выходные. Об этом сообщается на странице ЦПКиО им. Кирова в социальной сети "ВКонтакте".

Мероприятие пройдет через неделю. Это связано с холодами, которые наступили в Петербурге несколько недель назад. В публикации уточнили, что главные герои фестиваля не успели распуститься к празднику. Первая половина мая выдалась слишом холодной, поэтому цветы не успевают достигнуть пика цветения. Открытие фестиваля пройдет 21 и 22 мая, чтобы петербуржцы и гости города смогли в полной мере насладиться буйством красок и тонким ароматом.

В ЦПКиО пообещали держать в курсе ситуации подписчиков, проводя ежедневную "тюльпанометрию".