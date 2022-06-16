У Елагина острова заметили плывущую по Неве змею

Желто-белую змейку увидели в воде Средней Невки. Извивающуюся в воде змею заметили петербуржцы, которые гуляли вдоль реки в районе ЦПКиО. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП. СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Горожане сняли на видео животное в четверг, 16 июня. По словам свидетелей, пресмыкающееся обнаружили вблизи 2-го Елагина моста.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали, что из-за качества съемки сложно сказать, к какому виду принадлежит змея. Однако точно ясно, что пресмыкающее достигает небльшой длины. В зоопарке уточнили, что плавать могут почти все змеи, а в Ленинградской области особенно хорошо плавают ужи.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Госдуме могут посоветовать регионам мониторить численность безнадзорных животных. Численность безнадзорных животных в настоящее время определена только в трех-четырех регионах России.