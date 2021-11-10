В Смольном рассказали, что отремонтируют в следующем году

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский перечислил объекты культуры, которые отремонтируют в 2022 году. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он рассказал, что будут завершены работы в филиалах библиотеки Лермонтова на Измайловском проспекте и на 2-й Советской улице.

В будущем году реставрация начнется в детском театре сказки, филармонии для детей и молодежи, особняке Румянцева, музее Шаляпина, усадьбе «Уткина дача» и «Мюзик-Холле». На всех эти объектах работы будут завершены в 2024 году.

На ремонт и реставрацию объектов культуры в Петербурге в будущем году выделят 22 миллиарда рублей. По сравнению с текущим годом расходы на эту сферу возрастут на 3 миллиарда рублей.