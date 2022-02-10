Реставрацию Смольного собора завершат в мае

Контракт на заключительные реставрационные работы интерьеров Смольного собора заключил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Стоимость работ составляет 39,9 млн рублей. Работы должны завершиться в мае текущего года.

В администрации города уточнили, что реставрация Смольного собора стартовала в 2015 году с работ на фасаде здания. Этот этап обошелся бюджету в 481,6 млн рублей. В 2017 году началась реставрация интерьеров Смольного собора. На их проведение за четыре года было выделено 422,9 миллиона рублей.