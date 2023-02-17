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Еще 1,7 миллионов рублей выделили на реставрацию Соборной мечети, которая длится уже шесть лет

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© Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

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В Северной столице за 2023 год специалисты планируют обновить фасады Соборной мечети. Реставрационные ремонты на объекте ведутся уже в течение шести лет.

Как отметили в пресс-службе администрации Петербурга накануне, 16 февраля, на усовершенствование фасадов Соборной мечети в 2023 году из бюджета города будет выделено 1,7 миллионов рублей.

Уточняется, что, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города  рассмотрит возможность включения работ по креплению гранитных плит на фасаде здания.

Известно, что за шесть лет специалистам удалось привести в порядок минареты, крышу со световым фонарем и основную часть молельного зала. В этом году работы продолжатся.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что крупный застройщик планирует выкупить "Кожевенный завод А. А. Парамонова", после чего провести в зданиях реставрационные работы, приспособив их под современные нужды. 

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