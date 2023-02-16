Кожевенный завод Парамонова в Санкт-Петербурге может забрать и привести в порядок крупный застройщик

Заняться реставрацией особняка и котельной, входящих в "Кожевенный завод А. А. Парамонова" планирует крупный застройщик, который может выкупить объект уже в ближайшее время.

Известно, что в ходе работ будут сохранены и усовершенствованы все внешние и внутренние архитектурные элементы зданий, которые новый владелец приспособит под современные нужды. Предполагается, что объект перейдет холдингу Setl Group. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что "Кожевенный завод А. А. Парамонова", располагающийся на Кожевенной линии, 1-3, признан объектом культурного наследия. В18 веке, завод был приспособлен под работу кожевенного предприятия. Свой профиль производство не меняло до 90-х годов.

В настоящее время владельцем объекта является предприятие "Кожа".

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