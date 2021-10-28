На реставрацию жилых домов-памятников Петербурга выделено 4,5 млрд рублей

Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) Сергей Макаров.

В Петербурге на реставрацию жилых домов-памятников выделят 4,5 млрд рублей. Программа стартует в 2022 году. В городе планируется реставрации фасадов многоквартирных домов. В программу комитета по охране памятников вошли 255 жилых домов.

«Первые 25 домов мы начнем на следующий год, финансирование заложено в размере 1,5 млрд рублей, и на плановый период 2023 и 2024 годов примерно по такой же сумме предусмотрено. Итого на три года заложено в бюджете почти 4,5 млрд рублей», — сказал Макаров.