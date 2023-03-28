Действие антикоронавирусных ограничений в Петербурге продлили еще на два месяца

В Санкт-Петербурге до последнего дня весны продлили действие антикоронавирусных ограничений. Очередные изменения внесли в постановление городского правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции".

На сайте Смольного появился документ, согласно которому действие коронавирусных мер продлеваются до 31 мая 2023 года. Соответствующее постановление уже подписано.

Таким образом, действие ограничений увеличили еще на два месяца. В старой версии документа утверждалось, что антикоронавирусные меры сохраняются до 31 марта текущего года.

Постановление вступает в силу с момента публикации документа, а его исполнение находится на контроле вице-губернатор Петербурга Олега Эргашева.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице коронавирус теперь рассматривают как сезонное заболевание, подобное гриппу или ОРВИ.