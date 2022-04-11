Дания и Швеция снова будут выдавать визы россиянам

Россияне снова могут подавать заявление на получение любого типа визы для поездки в Данию и Швецию. Как сообщает РИА Новости, для поездки в Данию россиянам теперь не нужны ПЦР-тесты на коронавирус ни при въезде в страну, ни сразу после въезда.

Уточняется, что посольство Дании рассматривает заявления на визу в стандартном порядке. Это означает, что срок рассмотрения заявки составляет от 10 рабочих дней без учета доставки визы.

Решение об отмене ограничений в подаче заявок на визу для россиян приняли и в Швеции. Сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты на коронавирус для въезда в страну также не нужны. Как уточнили в посольстве Швеции, срок рассмотрения заявление может быть увеличен. Такую вероятность объяснили ростом числа желающих путешествовать после двух лет коронавирусных ограничений. В посольстве напомнили, что подавать заявки можно а шесть месяцев до предполагаемой поездки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 11 апреля Казахстан отменил коронавирусные ограничения и открыл для россиян въезд через пункты пропуска.