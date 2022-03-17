Врач рассказал, когда ждать шестую волну коронавируса в Петербурге

Главный врач частной службы скорой помощи Coris Лев Авербах оценил возможность шестой волны коронавируса в Петербурге. Как сообщают «Невские Новости», эксперт предполагает, что рост заболеваемости возможен в мае.

Такое прогноз связан с возможной новой атакой штамма «стелс-омикрон». По словам Льва Авербаха, его распространение снова замечено в Китае.

В настоящее время ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге улучшается. Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о смягчении «коронавирусных» ограничений. В частности, взрослым больше не требуются QR-коды для посещения заведений общепита и учреждений культуры, а дети могут посещать последние в составе организованных групп.