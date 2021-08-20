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В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"

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© Фото: Baltphoto

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На фармбазу привезли Гам-КОВИД-Вак в количестве 38400 комплектов доз.

На фармбазу доставили Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") в количестве 38400 комплектов доз по 2 в ампуле. 

Как сообщает "Санкт-Петербург", накануне, 19 августа, в город на Неве прибыли поставки однокомпонентного «Спутника лайт» в количестве 132904 дозы, а также «КовиВак» – 6240 комплектов доз.

"В Петербурге создан большой запас разных видов вакцины. Каждый может выбрать в зависимости от состояния здоровья. Также у горожан широкий выбор мест, где можно вакцинироваться: работают 165 прививочных пунктов. Настоятельно призываю сделать прививку тех, кто еще этого не сделал", - сказал губернатор Александр Беглов.

Беглов добавил, что дети и родители возвращаются после летнего отдыха, а это значит, что возрастает нагрузка на общественный транспорт. Градоначальник считает, что нельзя снова допустить взрывного роста заболеваемости. 

Запись на прививку осуществляется по номеру телефона "122", через сайт www.gorzdrav.spb.ru, портал «Госуслуги» или через колл-центры поликлиник.

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