Больницы Петербурга ожидают еще 44 тысячи комплектов вакцины «Спутник V»

В Петербург доставят около 44 тысяч комплектов вакцины от коронавируса в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Северной столицы Олег Эргашева.

На данный момент в городе полностью ликвидирован дефицит лекарства «Спутник V». В связи с этим администрация Петербурга рекомендует гражданам сделать прививку от коронавируса в любом из 133 прививочных пунктов вакцинации.

Согласно данным на 1 апреля, первую дозу вакцины получили 384 тысячи петербуржцев. Среди них 284 тысячи завершили полный цикл вакцинации.

«Дефицита вакцины нет. Вакцинация максимально доступна для петербуржцев — прививочные пункты развернуты в медорганизациях, торгово-развлекательных комплексах, на объектах спорта и культуры. Это еще один серьезный аргумент в пользу того, чтобы привиться», — сообщает Олег Эргашев.