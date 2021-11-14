В Петербурге врачи ответили на аргументы антипрививочников

В Петербурге прошла медицинская научно-технологическая конференция Futuremed, участники которой обсудили вопрос вакцинации от коронавируса. Как сообщает РБК, в Петербурге в настоящее время полностью вакцинированы около 40% жителей, что глобально не влияет на распространение инфекции. К такому выводы пришли эксперты в ходе обсуждения. При этом 17% самих участников конференции, большинство из которых иммунологи и молекулярные биологи, оказались противниками вакцинации.

Молекулярный иммунолог, научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Аполлинария Боголюбова отметила, что для достижения коллективного иммунитета относительно первичного штамма коронавируса требовалось около 65% привитых. Для штамма «дельта» необходимо более 80%.

В ходе дискуссии врачи обсудили основные аргументы, которыми оперируют противники прививки. Биолог, директор АНО по поддержке и развитию вакцинопрофилактики «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова пояснила, что вакцины от коронавируса в России действительно испытывали в ускоренном темпе. Это связано с тем, что использованные в итоге векторные технологии уже были в России ранее. Поэтому вакцину удалось создать за несколько недель.

Врач-инфекционист, педиатр, врач кабинета специфической иммунопрофилактики Lahta Clinic Валентин Ковалев, комментируя подтвержденные смерти после вакцинации, напомнил, что после — не значит вследствие. Если человек привился в инкубационном периоде, вакцина просто могла не успеть сработать.

На вопрос об изменчивости коронавируса, которая снижает эффективность вакцины, Валентин Ковалев отметил, что вакцина создает иммунитет к определенному белку коронавируса, который в принципе неизменен. Поэтому, несмотря на мутации вируса, вакцина сохраняет свою эффективность.

На вопрос о стопроцентных гарантиях для вакцинированного избежать заболевания и смерти Антонина Обласова отметил, что у непривитого шанс заболеть составляет 100%, так как рано или поздно человек столкнется с вирусом. Вакцина снижает этот риск.

Отвечая на вопрос о влиянии ревакцинации от коронавируса на иммунитет Валентин Ковалев назвал его мощной саморегулирующейся системой. Он также напомнил, что ребенок в шесть месяцев получает в вакцине АКДС около трех тысяч антигенных белков и никого не пугает, что его иммунная система будет перегружена. Многие из тех, кто до сих пор не болел коронавирусом, хотя и имеет подтвержденные контакты с зараженными, считают, что им болезнь не грозит. Валентин Ковалев отметил, что лично знаком с врачом, который ежедневно принимал пациентов с этой болезнью и считал, что он вне опасности. Однако, затем сам попал в больницу с коронавирусом.

На вопрос о гипотетических рисках для потомства вакцинированного в будущем Антонина Обласова отметила, что человек не размножается дельтовидной мышцей, куда вводят препарат. Эксперт заверила, что вакцина, в отличие от самого вируса не может проникнуть ни в матку, ни в яичники.