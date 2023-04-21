Около 40 петербургских университетов признали лучшими вузами России

Несколько десятков петербургских университетов вошли в рейтинг лучших вузов страны. Известно, что в списке представлено более 400 университетов со всей России.

В пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru сообщили, что лучшими вузами в стране признали 38 высших учебных учреждений Северной столицы, два из которых вошли в первую десятку. Так, на четвертом месте расположился Политех (СПбПУ), а восьмую строчку занял Санкт-Петербургский государственный университет.

Отмечается, что список составили на основе самых востребованных специалистов на рынке труда, а также тех вузов, где обучались сотрудники. Так, было проанализировано более двух миллионов резюме, которые представили соискатели в возрасте от 18 до 24 лет. Кроме того, аналитики просмотрели информацию от выпускников 411 российских высших учебных учреждений, окончивших обучение в 2021 и 2022 годах. По итогу в рейтинг попали вузы разных профилей.

В первую двадцатку вузов из Петербурга также вошли ИТМО и МБИ имени Анатолия Собчака, занявшие 15 и 19 место соответственно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Санкт-Петербурге вырос спрос на выпускников технических колледжей.