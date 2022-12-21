В России разработали вакцину от ротавируса: как она поможет и чем отличается от западных аналогов

Российские ученые разработали вакцину от ротавируса, сейчас она проходит клинические испытания. Препарат разработали ученые Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии. Производство планируется в следующем году.



Не просто «расстройство»

Ротавирус вызывает одноименное острое инфекционное заболевание. Оно характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта. Заразиться им очень легко, например, через немытые продукты и грязные руки. Но даже если человек соблюдает все правила личной гигиены, он все равно может подхватить вирус, употребляя инфицированные продукты питания.



Опасность в том, что заболевание носит достаточно массовый характер, вызывая вспышки в педиатрических отделения больниц и школьных учреждениях. Кроме того, она осложняет состояние маленького пациента, если он уже чем-то болеет. Взрослые обычно заражаются после посещений кафе и ресторанов. Если у человека ротавирусная инфекция, он выделяет много вирусных частиц в окружающую среду.



Ротавирус не похож на ветряную оспу, которой «надо переболеть», чтобы приобрести иммунитет. Дети могут заразиться ротавирусом несколько раз: инфекция, полученная естественным путем, не обеспечивает полного иммунитета. Самое опасное в ротавирусе то, что у детей симптомы обычно гораздо тяжелее. Инфекция характеризуется рвотой и водянистой диареей в течение 3–8 дней, часто заболевание сопровождается лихорадкой и болью в животе. Среди других симптомов — потеря аппетита и обезвоживание.



Все серьезнее, чем кажется



Исследование, опубликованное в журнале The Pediatric Infectious Disease, Исследование, опубликованное в журнале The Pediatric Infectious Disease, показало — ротавирусная инфекция действует как фактор, который способствует развитию более тяжелых заболеваний. Одно из них — инвагинация кишечника. Это очень тяжелое состояние обычно встречается у детей, когда один участок кишки, как телескоп, «складывается» в другую. Оно вызывает боль, рвоту и кишечную непроходимость. Также это состояние известно как заворот кишок.



Ученые провели много исследований по всему миру, чтобы понять, есть ли эпидемиологическая связь между ротавирусной инфекцией и инвагинацией. Результаты неоднозначные, но в некоторых странах в разные годы эксперты наблюдали очевидную корреляцию. Кроме того, ультразвуковое исследование выявило увеличение толщины стенки дистального отдела подвздошной кишки и лимфаденопатию (увеличение лимфоузлов) при ротавирусной инфекции у младенцев. Это четко указывает на патогенный фактор. В экспериментах на животных штаммы ротавируса повышали частоту инвагинации в присутствии липополисахарида — основного компонента внешней мембраны грамотрицательных бактерий. Ученые подчеркивают — необходимо постоянное наблюдение за этим потенциально серьезным заболеванием.



Что касается аутоиммунных заболеваний, тут связь с ротавирусной инфекцией более явная. При этой патологии нарушается работа иммунной системы человека: она воспринимает собственные ткани, как чужеродные, и повреждает их. Исследование, проведенное в Перу, показало, что заражение младенцев ротавирусом связано с кишечной проницаемостью, или синдромом дырявого кишечника. Это один из симптомов дисфункции иммунитета.



Еще одним хроническим заболеванием, которое может быть связано с инфекцией, является диабет I типа. Исследование in vitro (в искусственных условиях, вне организма) показало, что ротавирус может инфицировать островковые клетки поджелудочной железы мышей. Они участвуют в производстве инсулина. Этот гормон отвечает за регуляцию углеводного обмена, простыми словами — распределения «топлива» в организме. Кроме того, другие члены семейства реовирусов могут инфицировать β-клетки (тип клеток эндокринной части поджелудочной железы), вызывая цитолиз — неспецифический гепатит.



Многочисленные наблюдения за детьми показывали, что ротавирус обычно распространяется за пределы кишечника в кровь. Это приводит к возникновению бактериемии, или попаданию бактерий в кровоток. Гипотеза о связи двух патологий подтверждается исследованиями на моделях новорожденных крыс и мышей, в которых антиген ротавируса и инфекционный вирус находили в нескольких органах.



Также ученые сообщают о случае, когда в связи с ротавирусной инфекцией у ребенка развилась почечная недостаточность. Ранее он был здоров и у него не проявлялись обычные факторы риска патологии.



Все эти наблюдения и данные говорят о том, что ротавирус — не просто «расстройство желудка». Жизни маленьких детей находятся в опасности. Чтобы решить проблему, российские ученые разработали вакцину против ротавируса.



Как создают вакцины



Сотрудники Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии создали коллекцию штаммов ротавирусов человека. Все они адаптированы к перевиваемой линии культур клеток. На их основе ученые разработали вакцину против ротавируса. Особенность этого препарата в том, что он — инактивированный. Это выгодно отличает его от зарубежного аналога, и вот почему.



Обычно вирусы вызывают заболевания, многократно воспроизводя себя в организме. Естественные патогены воспроизводятся тысячи раз во время инфицирования, а вакцинные — менее 20. Поскольку вакцинные вирусы размножаются не очень активно, они не вызывают болезнь, но этого достаточно, чтобы индуцировать В-клетки. Они запоминают «особые приметы» вируса и помогают защищать человека от инфекций в будущем.



Решение проблемы



Преимущество живых, но «ослабленных» вакцин в том, что одна или две дозы обеспечивают иммунитет, который обычно остается на всю жизнь. Такие прививки от ротавируса рекомендуют Центры по контролю заболеваний США. Их проблема в том, что они не подходят людям с ослабленной иммунной системой.



Но российские ученые нашли выход — использовали инактивацию. Используя эту стратегию, биологи убивают вирусы химическим веществом. В итоге он не может воспроизводиться и вызывать заболевание даже у людей с ослабленной иммунной системой. При этом, поскольку организм все еще «видит» вирус, клетки иммунной системы, защищающие от болезни, все равно вырабатываются. Вакцина ростовских ученых превосходит аналоги по своей безопасности и иммуногенной активности. Сейчас она проходит клинические исследования, поэтому подробности о разработке не разглашаются. Однако перспективы и польза вакцины уже впечатляют.