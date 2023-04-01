Очный этап олимпиады "Покори Воробьевы горы!" для школьников Петербурга проведут в Гуманитарном университете профсоюзов

В Санкт-Петербурге второй и заключительный этап олимпиады "Покори Воробьевы горы!" пройдет на базе Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Известно, что всего в проекте приняли участие 18 тысяч школьников со всей России.

Олимпиада "Покори Воробьевы горы!" известна тем, что благодаря победе в ней можно не сдавать ЕГЭ и поступить в лучшие вузы страны без экзаменов. Школьникам могут представить два варианта: либо не сдавать экзамены вовсе, либо автоматически получить максимальный балл по ЕГЭ. Об этом пишет «МК в Питере».

По всей России это мероприятие проводят вот уже 19 лет издательский дом "Московский комсомолец" и МГУ имени М.В. Ломоносова. Олимпиада проходит в два этапа, первый из которых дистанционный (отборочный тур по различным профилям), а второй - очный. В 2023 году школьники Петербурга пройдут заключительную ступень мероприятия в Гуманитарном университете профсоюзов.

Известно, что итогам заочного этапа во второй тур пригласили 2,5 тысячи школьников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские родители рассказали, сколько денег необходимо на подготовку к ЕГЭ при помощи репетиторов.