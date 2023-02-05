Стало известно о существовании очень похожей на Землю планеты

Группа астрономов со всего мира открыла новую экзопланету, на которой, вероятно, может присутствовать атмосфера. Специалисты отмечают, что она очень напоминает Землю.

Изучением впервые открытой планеты Wolf 1069 b занимались сразу 50 исследователей с разных уголков мира. Известно, что небесное тело располагается в 31 световом году от Земли. Об этом сообщает "МК в Питере" со ссылкой на пресс-службу Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге.

Уточняется, что Wolf 1069 b вращается вокруг красного карлика Wolf 1069 в созвездии Лебедя. Так, одна ее сторона всегда обращена к красному карлику, но вторая остается в темноте.

По мнению астрономов, на планете вполне возможно присутствует атмосфера, и, если это так, то температура воздуха там держится в районе 13 градусов по Цельсию. Если же ситуация обратная, то температура не должна превышать 23 градусов по Цельсию.

Также специалисты добавили, что Wolf 1069 b - это "Голая" каменистая планета.