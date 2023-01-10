Кошки могут помочь человеку в лечении травм спинного мозга

В Технологическом институте Джорджии выяснили, что кошки способны оказывать помощь в лечении травм. Специалисты изучают кошачьих, дабы понять, как работает спинной мозг. Исследования могут помочь в лечении травм спинного мозга у людей.

Для проведений исследований по изучению данного вопроса Технологический институт Джорджии сотрудничал с учеными из Университета Шербрука в Канаде и Университета Дрекселя в Филадельфии.

Как пишет “МК в Калининграде”, ученые выяснили, что сигналы от особых датчиков, расположенных по всему телу кошки, помогают ей координировать движения четырех лап и не падать. За счет этих сенсорных сигналов, связанных с движениями животного, кошка способна ходить даже в том случае, если связь между спинным и головным мозгом частично нарушена.

Специалисты рассчитывают, что понимание работы данного механизма может помочь в лечении травм спинного мозга у людей. Активация соматосенсорных нейронов, которые помогают кошачьей координации, может улучшить функцию спинномозговых нейронных сетей у человека.