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Петербургские студенты создали омолаживающее средство на основе паутины

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© Фото: Pxhere

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Студенческий стартап Культурной столицы разработал новый омолаживающий крем. Известно, что в основе белков, присутствующих в средстве, лежит паутина.

Проект представили студенты университета ИТМО в Петербурге. Как отметили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы, стартап SilkIns занимался разработкой белков на основе паутины, которые потом были добавлены в кремы. В результате средство смогло помочь устранить порезы и дефекты кожи за одну-две недели. Об этом пишут РИА Новости.

Отмечается, что белок был получен из шелка пауков-птицеедов и шелкопрядов. Этот материал хорошо подошел для того, чтобы сделать из него суспензию для будущего крема. Уточняется, что каждый из получаемых таких образов элементов увеличивает скорость образования новых клеток.

Специалисты поделились, что новый крем может помочь заживить повреждения на коже, убрать пигментные пятна, а также работает на омоложение. Известно, что  разработка уже прошла исследования in vitro и доказала эффективность.

В настоящее время компания уже изготовила первую линейку продукции. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге ученые создали препарат, который может спасти людей с опасным заболеванием легких.

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