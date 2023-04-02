Ученый Юдковский предложил запретить ИИ для спасения человечества

Известный исследователь искусственного интеллекта из США Элиезер Юдковский потребовал немедленно отключить все системы с ИИ во избежание угрозы для человечества.

Юдковский рассказали, что отклонил подпись письма бизнесменов Илона Маска и Стива Возняка, утверждая, что оно недооценивает опасность. По его словам, искусственный интеллект не заботится о разумной жизни в целом. Об этом сообщает Газета.ру.

Ученый предложил ввести всемирный запрет на ИИ, включая правительства и вооруженные силы. Он считает, что человечество далеко от внедрения принципов в технологию, которые были бы эффективны перед возможными катастрофическими последствиями развития ИИ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге ученые разрабатывают съедобную вакцину от гриппа. Доклиническими исследованиями занимается институт экспериментальной медицины.