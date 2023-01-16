Петербуржцы, пользующиеся "ВКонтакте", смогут распознавать фейки на видео

Стало известно, что социальная сеть "ВКонтакте" занимается разработкой сервиса, который поможет распознавать фейки на видео.

Так, новой функцией может будет пользоваться через полгода, а, возможно, даже раньше. Об этом рассказал "АБН". Специалисты уже занимаются разработкой.

Уточняется, что сейчас в компании работают над созданием такой технологии, которая даст возможность пользователям самостоятельно определять дипфейки, представленные на видео.

Таким образом, в скором времени петербуржцы, зарегистрированные во "ВКонтакте", смогут проверять загруженные в базу данных социальной сети фотографии и видео, а также получать информацию об изменениях, осуществленных через редакторы, включая полную замену лица человека.