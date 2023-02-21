Геолог усомнился в прогнозе о землетрясениях в Италии и Греции

Не так давно по Сети распространилось предсказание нидерландского сейсмолога Фрэнка Хугербитса о масштабном землетрясении в Италии и Греции, следуюущим за турецкой катастрофой. Однако геолог Станислав Завацки усомнился в точности такого прогноза.

В беседе с телеканалом "360" Завацки отметил, что наука пока не может давать такие предсказания, при этом не нужно быть великим экспертом, чтобы ткнуть в сейсмоопасную зону и пообещать там когда-нибудь землетрясение. По мнению специалиста, сейсмолог просто хотел пиара и гонорара.

Отмечается, что пока не существует таких технологий, которые могли бы точно прогнозировать похожие катастрофы. В случае, когда землетрясение достигнет магнитуды 8 и более, его уже можно считать катастрофическим.

При этом перед крупным землетрясением почти всегда идет серия более мелких. Специалист заметил, что в Турции была похожая ситуация, та как там сейсмически активная зона. А вот перед сильными толчками в Средиземноморье их частота и амплитуда колебаний должны нарастать постепенно, чего пока не было зафиксировано.

Завацки подчеркнул, что внезапные землетрясения, - это очень редкие явления. Сейчас же никаких предпосылок к нему ни в Италии, ни в Греции нет, поэтому, вероятно, никаких крпуных толчков не будет.