Петербургские ученые для лечения опухолей предложили укол вместо операций

Ученые в Петербурге придумали, как можно было бы лечить опухоли без разрезов и операций. Таким образом, будет достаточно ввести лекарство в пораженный орган.

Соответствующее исследование провели финалисты конкурса "Start-up СПбГУ – 2023". Как рассказали в пресс-службе университета, учеными была разработана технология, благодаря которой хирургическое вмешательство при лечении опухолей может быть минимизировано.

Отмечается, что исследования основано на принципе генной терапии. Он набирает популярность как метод борьбы с миомой матки. Сейчас это заболевание лечат при помощи операции, что может привести к серьезным проблемам, в частности, к бесплодию.

Новая технология же представляет собой укол. То есть, вместо разреза пациенту вводят инъекцию в область пораженного органа или ткани. Такое решение принадлежит авторам проекта GenomeX. Ученые занимались выведением в лаборатории невирусной системы доставки нуклеиновых кислот.

Известно, что сейчас проект еще необходимо доработать и детально изучить.

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