Компания Rolls-Royce получит 2,9 млн фунтов для создания ядерного реактора на Луне

Британская компания Rolls-Royce, известная большинству по производству люксовых автомобилей, получит финансирование на создание модульного ядерного реактора на Луне.

Космическое агентство Великобритании выделит 2,9 миллиона фунтов компании Rolls-Royce на создание модульного ядерного реактора, который будет обеспечивать энергией будущую лунную базу астронавтов. Такая информация следует из заявления компании.

По прогнозам первого реактора, который будет размером с автомобиль, отправится на Луну в 2029 году.

Программа Micro-Reactor предназначена для разработки технологии, благодаря которой получится увеличить продолжительность будущих миссий на Луну и их научную ценность. В работе над проектом задействованы Оксфорсдкий университет, университет Брайтона и Центр исследования инновационного ядерного производства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ученые из Омска в рамках программы «Приоритет 2030» улучшили две ключевых технологии для ракетно-космической отрасли.