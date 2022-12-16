Ученые Петербурга разрабатывают съедобную вакцину от гриппа

В Петербурге ученые разрабатывают съедобную вакцину от гриппа. Доклиническими исследованиями занимается институт экспериментальной медицины.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов Института экспериментальной медицины (ИЭМ), член-корреспондент РАН Александр Суворов.

По его словам, уже есть разработки, основанные на нейроминидазе и на гемагглютинине. Оба варианта оказались очень хорошими, поэтому в дальнейшем будут использоваться и тот, и другой.

Также Сусоров отметил, что сейчас проводятся доклинические исследования.

“Причем у нас несколько вариантов, как мне кажется, очень эффективных от гриппа... Но пока (исследования) на лабораторных животных. Мы планируем при наличии финансирования провести полномасштабную доклинику", — сказал он.

В результате съедобная вакцина от гриппа будет выглядеть в виде капсулы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петерурге для выявления генетических заболеваний с начала 2023 года Медико-генетический центр начнет проводить расширенный скрининг новорожденных.