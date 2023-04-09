В Северной столице "Тотальный диктант" написали более 10 тысяч горожан

Санкт-Петербург уже в 20 раз присоединяется к акции "Тотальный диктант", которую проводят каждый год по всей России. В этот раз в мероприятии приняли участие более 10 тысяч петербуржцев.

На официальной странице акции в социальной сети "ВКонтакте" сообщили, что "Тотальный диктант" состоялся накануне, 8 апреля. В 2023 году его писали более часа на 160 площадках по всему Петербургу.

В общей сложности за этот год в "Тотальном диктанте" поучаствовали более 10 тысяч горожан. Узнать результаты можно будет на сайте акции после 12 апреля.

Известно, что в 2023 году текст сформировал писатель Василий Авченко. Его работу услышали около 200 человек в Мраморном дворце.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Санкт-Петербурге организовали второй и заключительный этап олимпиады "Покори Воробьевы горы!". В текущем году участников мероприятия решил встретить Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов.