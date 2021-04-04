В Петербурге вакцинировались 405 074 человека

С начала периода вакцинации населения в Петербурге было вакцинировано от инфекции коронавируса 405 074 человека. Среди них полный цикл вакцинации завершили 296 101 петербуржец. Об этом сообщает межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом в Северной столице.

Согласно данным на 4 апреля, за минувшие сутки прививку препаратом «Спутник V» получили 4 017 петербуржцев, а полный цикл вакцинации завершили 1 780 человек.

Кроме того, за весь период в Петербург доставили 510 242 комплекта доз препарата «Гам-Ковид-Вак». На данный момент в больницах города и в прививочных пунктах в наличии имеется 60 768 комплектов вакцины.