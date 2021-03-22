За минувшие сутки в Петербурге вирусом COVID-19 заразилось 865 человек

В Петербурге за минувшие сутки выздоровело от коронавируса 245 человек, а в Ленинградской области 117 пациентов. Однако 361 человек погиб за прошедший день. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, известно, что за минувшие сутки 11 245 петербуржцев сдали тесты на «ковид». среди них положительных оказалось 865. В Ленинградской области за день зафиксировано 125 новых случаев заражения.

Для формирования коллективного иммунитета администрация города призывает к вакцинации. К августу в городе уже почти 1,5 млн жителей города смогут вакцинироваться.