В Комздраве объяснили, кому можно не делать прививку от «ковида»

Петербуржцам объяснили необходимость вакцинации для разных категорий граждан. Так, не всем людям будет полезна прививка от инфекции коронавируса. Об этом подробно рассказала Сусанна Харит, специалист по иммунопрофилактике Комитета по здравоохранению Петербурга.

«Если по данной тест-системе выявлен положительный уровень антител, можно прививку не делать. Это значит, что на сегодняшний день вы защищены. Другой вопрос, как долго будет сохраняться эта защита», – объяснила Сусанна Харит.

Кроме того, в Комздраве уточнили, что вакцинация позволяет сформировать память о вирусе на клеточном уровне, что позволяет дольше быть под защитой от коронавирусной инфекции.