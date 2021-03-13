Беглов оценил ремонт вековой больницы в Зеленогорске

В Курортном районе Петербурга завершили ремонт больницы №40, ее в субботу осмотрел губернатор Александр Беглов. Здание начала 20 века находится на проспекте Красных Командиров в Зеленогорске.

Беглов остался доволен сделанным в 2020 году капремонтом.

Медучреждение обслуживает около 19 тыс. жителей города Зеленогорска и ближайших поселков. В клинике есть 95 коек для нахождения в стационаре людей, восстанавливающихся после COVID-19. Есть и пункт вакцинации от коронавируса.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в настоящее время в Петербурге работает более ста пунктов, где можно сделать прививку. Впрочем, сегодня стало известно, что препарата для уколов осталось примерно на 9 дней.