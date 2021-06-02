На Финляндском вокзале начали вакцинировать всех желающих

В Петербурге открылся новый пункт вакцинации. Сделать прививку от коронавируса теперь можно на Финляндском вокзале. Вакцинирование будет проходить в ежедневном формате без выходных с 8 до 20 часов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининского района.

В новом пункте вакцинации можно выбрать один из двух препаратов: “ЭпиВакКорона” или “Спутник V”. Для вакцинации каждому желающему необходимо взять только СНИЛС и паспорт.

Примечательно, что пункт стал первым на вокзалах города. Вакцинировать население будут медики больницы РЖД и поликлиники №54.