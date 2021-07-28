В ТЦ "Озерки" открыли новый пункт вакцинации

В среду, 28 июля, в торговом центре "Озерки" на проспекте Энгельса, 120 открыли новый пункт вакцинации от коронавируса. Для прививки доступны все необходимые препараты.

Любой желающий, имея при себе паспорт и полис ОМС, может поставить вакцину с 12:00 до 19:00 ежедневно.

В городе продолжают открывать новые пункты вакцинации. Так во вторник, 27 июля, в парке 300-летния установили прививочный шатер. Предполагается, что ежедневно он сможет обслуживать по 50 человек. За первый день работы прививку в нем сделали 43 петербуржца. Шатер работает ежедневно с 13 до 19 часов. Вакцины в нем ставят мобильные бригады поликлиник Приморского района.