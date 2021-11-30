Новую партию «ЭпиВакКороны» привезли в Петербург

В Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, в ней 78 570 комплектов доз. В настоящее время на фармацевтической базе в Петербурге запас «ЭпиВакКороны» составляет более 800 тысяч доз.

Вакцинироваться от коронавируса в Петербурге можно в 180 прививочных пунктах в различных районах. 2 083 896 уже сделали первую прививку от коронавируса. 2 214 540 получили вторую инъекцию и завершили курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге снижается. За прошедшие сутки в городе зарегистрировали 2103 новых случая заболевания.