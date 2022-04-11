Новую партию вакцины для подростков «Спутник-М» привезли в Петербург

Новую партию вакцины от коронавируса «Спутник-М», предназначенной для подростков от 12 до 17 лет, доставили в Петербург. Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, в ней 2100 доз, которые в ближайшее время поступят на прививочные пункты города.

Вакцинацию от коронавируса в Петербурге в настоящее время прошли 4078 несовершеннолетних. Врачи не вакцинируют пациентов с тяжёлыми аллергическими реакциями, острыми инфекционными и неинфекционными болезнями, а также обострением хронических заболеваний. С осторожностью делать прививку рекомендуется при хронических заболеваниях печени, почек и эндокринной системы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что назальную вакцину от коронавируса в России готовят к пострегистрационным испытаниям у взрослых, а затем у детей.