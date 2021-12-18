В Петербург привезли еще одну поставку вакцины «Спутник Лайт»

В Петербург привезли новую поставку однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом 18 декабря сообщается в эпидемиологической справке Смольного.

На склад ОАО «Фармбаза Санкт-Петербурга» привезли 130 800 доз препарата и в ближайшее время распространят их по городским пунктам вакцинации.

«На сегодня 2 514 315 петербуржцев завершили цикл вакцинации. Прививки можно сделать в 190 стационарных пунктах вакцинации, а также в 51 мобильном», — рассказали представители Смольного.

Напомним, что ранее были опубликованы результаты исследований, по которым эффективность «Спутника Лайт» против нового штамма «омикрон» составляет более 80%.