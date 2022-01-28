Подростков в Петербурге вакцинируют от коронавируса в 59 пунктах

В Петербурге стартовала вакцинация подростков от коронавируса. По информации, которая была озвучена во время совещания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения ковида на территории России, за полдня в городе вакцинировали 72 несовершеннолетних.

Прививки подросткам в возрасте от 12 до 17 лет делают в 59 пунктах. С 31 января планируют начать вакцинацию несовершеннолетних от коронавируса в Педиатрическом университете.

Чтобы получить укол, необходима предварительная запись. Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в город поступила первая партия детской вакцины от коронавируса «Спутник М». Она состоит из 2880 доз.