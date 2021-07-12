В Петербург поступила новая партия "КовиВак"

Пресс-служба Смольного сообщила, что 12 июля в Петербург поступила новая партия вацины "КовиВак". В это раз город получил более 8,5 тысяч доз.

За все время в Петербурге сделали прививку 1 074 196 человек. В город поступило 1 257 022 доз вакцины, из них 27 540 доз — «ЭпиВакКорона», 28 080 — «КовиВак», остальное 1 201 402 — «Спутник V». На сегодняшний день запас вакцины составляет 182 616 комплектов.

Город продолжает наращивать темпы вакцинации. В Петербурге открывают новые мобильные пункты, работу продолжают 146 пунктов на базе медицинских организаций.