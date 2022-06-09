За сутки коронавирусом заболели 212 петербуржцев

В Петербурге за прошедшие сутки, 8 июня, в официальную статистику вошли 212 случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Суточная заболеваемость постепенно снижается. Днем ранее сообщалось о 223 новых случаях коронавируса в Петербурге. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 531 826 случаев заболевания.

Госпитализация за сутки потребовалась 80 пациентам с коронавирусом. Этот показатель почти не изменился с предыдущего дня, когда в больницы увезли 83 человек. Выписали по выздоровлению 257 петербуржцев за сутки.

Суточная смертность от коронавируса и его последствий в Петербурге составила 11 случаев. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 33 931 человека.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в России начинаются испытания вакцины от коронавируса на детях 9-11 лет.