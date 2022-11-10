За сутки в Петербурге коронавирусом заразились 305 человек

Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых случаях заражения за сутки в Петербурге.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг, 10 ноября, в Северной столице за сутки выявлено 305 новых случаев заражения COVID-19. Накануне чисто заразившихся было меньше — 277 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 96 заболевших, выздоровело 403 человек.

За последние 24 часа от последствий COVID-19 в больницах Петербурга скончались 9 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 890 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 5 594, скончались 61 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербург доставили 378 тысяч доз вакцины от гриппа “Совигрипп”.