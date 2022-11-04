В Петербург доставили 378 тысяч ампул вакцины против гриппа

Вакцину «Совигрипп» в количестве 378 тысяч доз привезли в Санкт-Петербург. Ими уже привились более чем 32 тысячи человек.

Как сообщила пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга, антигриппозная вакцина «Совигрипп» уже прибыла в город. Количество внутривенного лекарства для взрослого населения - 378 тысяч.

На данный момент врачи используют несколько разновидностей вакцин против гриппа. Существует «Ультрикс Квадриг» для детей и беременных женщин. «Совигрипп» предназначен для остальных групп населения.

За неделю в 96 прививочных бригад в 12 районах Петербурга успели привиться 32 002 горожанина.

К 4 ноября в девяти районах организованы 24 передвижных пунктов для прививок. Более всего желают привиться жители Выборгского, Красногвардейского, Фрунзенского, Калининского и Московского районов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что врач-терапевт рассказала, кому необходима сезонная вакцинация от гриппа в Петербурге.