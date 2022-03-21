95 пациентов с коронавирусом увезли в больницы Петербурга за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки госпитализировали с диагнозом коронавирус 95 человек. Такие данные озвучили в городском оперативном штабе.

Всего в петербургских больницах остаются 2404 человека с коронавирусной инфекцией. 277 из них находятся в тяжелом состоянии в отделениях реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 96 пациентов.

В стационарах Петербурга в настоящее время сохраняется 3267 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Лечение от коронавируса на дому в настоящее время проходят 19 378 петербуржцев. Первичную вакцинацию за сутки прошли 422 человека. Второй компонент вакцины от коронавируса получили 597 человек.